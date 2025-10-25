25.10.2025
Смотреть онлайн Universidad de Granada Women - Algar Sumenor (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: Universidad de Granada Women — Algar Sumenor (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
25:21 25:18 22:25 28:26
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Universidad de Granada Women со счетом 25-21
Сет 2. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Universidad de Granada Women со счетом 25-18
Сет 3. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Algar Sumenor (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Algar Sumenor (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Algar Sumenor (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Algar Sumenor (W) со счетом 22-25
Сет 4. Команда Universidad de Granada Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Algar Sumenor (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Algar Sumenor (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Algar Sumenor (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Universidad de Granada Women — Algar Sumenor (W)
