25.10.2025
Смотреть онлайн CV Torrejon (W) - Arona Voley (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: CV Torrejon (W) — Arona Voley (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
25:8 25:18 25:22
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CV Torrejon (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Torrejon (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CV Torrejon (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CV Torrejon (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CV Torrejon (W) со счетом 25-8
Сет 2. Команда Arona Voley (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Arona Voley (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CV Torrejon (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CV Torrejon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CV Torrejon (W) со счетом 25-18
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Arona Voley (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча CV Torrejon (W) — Arona Voley (W)
Комментарии к матчу