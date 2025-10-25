25.10.2025
Смотреть онлайн Aceites Abril Voleyourense (W) - Cuesta Piedra Santa Cruz (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: Aceites Abril Voleyourense (W) — Cuesta Piedra Santa Cruz (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
13:25 10:25 14:25
13:25 10:25 14:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) со счетом 13-25
Сет 2. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) со счетом 10-25
Сет 3. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Cuesta Piedra Santa Cruz (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Aceites Abril Voleyourense (W) — Cuesta Piedra Santa Cruz (W)
