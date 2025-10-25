25.10.2025
Смотреть онлайн Mairena VC (W) - Medsur Finestrat Elche (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: Mairena VC (W) — Medsur Finestrat Elche (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
25:13 20:25 25:22 19:25 15:11
25:13 20:25 25:22 19:25 15:11
3 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mairena VC (W) со счетом 25-13
Сет 2. Команда Mairena VC (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mairena VC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mairena VC (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Medsur Finestrat Elche (W) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mairena VC (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Mairena VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Mairena VC (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Medsur Finestrat Elche (W) со счетом 19-25
Сет 5. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Mairena VC (W) первая набрала 15 очков
Превью матча Mairena VC (W) — Medsur Finestrat Elche (W)
Игры 4 тур
26.10
1
3
25
20
22
25
14
25
17
25
Завершен
26.10
3
1
25
9
25
16
24
26
25
19
Завершен
25.10
3
0
25
15
25
16
25
21
Отменен
25.10
3
2
25
13
20
25
25
22
19
25
15
11
Завершен
25.10
3
1
25
22
25
19
16
25
25
17
Завершен
25.10
3
0
25
8
25
18
25
22
Завершен
25.10
0
3
13
25
10
25
14
25
Завершен
25.10
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
25.10
-
-
Отменен
25.10
0
3
22
25
16
25
19
25
Завершен
25.10
3
0
25
23
25
16
25
18
Завершен
25.10
3
0
25
11
25
21
25
16
Завершен
25.10
3
1
25
21
25
13
20
25
25
12
Завершен
25.10
3
1
27
25
26
24
25
27
25
16
Завершен
25.10
3
1
25
21
25
18
22
25
28
26
Завершен
Комментарии к матчу