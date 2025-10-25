Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Mairena VC (W) - Medsur Finestrat Elche (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания Суперлига 2 - Женщины: Mairena VC (W)Medsur Finestrat Elche (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Mairena VC (W)
Завершен
25:13 20:25 25:22 19:25 15:11
3 : 2
25 октября 2025
Medsur Finestrat Elche (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mairena VC (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mairena VC (W) со счетом 25-13
Сет 2. Команда Mairena VC (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mairena VC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mairena VC (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Medsur Finestrat Elche (W) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mairena VC (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Mairena VC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Mairena VC (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Medsur Finestrat Elche (W) со счетом 19-25
Сет 5. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Medsur Finestrat Elche (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Mairena VC (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Mairena VC (W) — Medsur Finestrat Elche (W)

Игры 4 тур
26.10
Valbona Granollers (W) Valbona Granollers (W) Premia Dalt (W) Premia Dalt (W)
1
3
25
20
22
25
14
25
17
25
Завершен
26.10
VP Madrid (W) VP Madrid (W) CD Voleibol Astillero (W) CD Voleibol Astillero (W)
3
1
25
9
25
16
24
26
25
19
Завершен
25.10
San Just (W) San Just (W) CV San Cugat 2 (W) CV San Cugat 2 (W)
3
0
25
15
25
16
25
21
Отменен
25.10
Mairena VC (W) Mairena VC (W) Medsur Finestrat Elche (W) Medsur Finestrat Elche (W)
3
2
25
13
20
25
25
22
19
25
15
11
Завершен
25.10
CV Sant Quirze (W) CV Sant Quirze (W) Грау (Ж) Грау (Ж)
3
1
25
22
25
19
16
25
25
17
Завершен
25.10
CV Torrejon (W) CV Torrejon (W) Arona Voley (W) Arona Voley (W)
3
0
25
8
25
18
25
22
Завершен
25.10
Aceites Abril Voleyourense (W) Aceites Abril Voleyourense (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W)
0
3
13
25
10
25
14
25
Завершен
25.10
Benidorm (W) Benidorm (W) Gran Canaria 2 (W) Gran Canaria 2 (W)
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
25.10
CV Sant Joant D Alacant Women CV Sant Joant D Alacant Women CDU Atarfe (W) CDU Atarfe (W)
-
-
Отменен
25.10
Залаэта (Ж) Залаэта (Ж) CV Leganes (W) CV Leganes (W)
0
3
22
25
16
25
19
25
Завершен
25.10
CVB Barca 2 Women CVB Barca 2 Women Валь д’Эброн (Ж) Валь д’Эброн (Ж)
3
0
25
23
25
16
25
18
Завершен
25.10
РКГ Ковадонга (Ж) РКГ Ковадонга (Ж) Extremadura Arroyo (W) Extremadura Arroyo (W)
3
0
25
11
25
21
25
16
Завершен
25.10
Elite Voley (W) Elite Voley (W) CV Soller (W) CV Soller (W)
3
1
25
21
25
13
20
25
25
12
Завершен
25.10
CDV UFP Canarias Women CDV UFP Canarias Women CV Aguere (W) CV Aguere (W)
3
1
27
25
26
24
25
27
25
16
Завершен
25.10
Universidad de Granada Women Universidad de Granada Women Algar Sumenor (W) Algar Sumenor (W)
3
1
25
21
25
18
22
25
28
26
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45