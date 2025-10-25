Смотреть онлайн Benidorm (W) - Gran Canaria 2 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: Benidorm (W) — Gran Canaria 2 (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
25:16 25:16 25:23
Превью матча Benidorm (W) — Gran Canaria 2 (W)
Команда Benidorm (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.