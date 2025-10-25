Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Benidorm (W) - Gran Canaria 2 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания Суперлига 2 - Женщины: Benidorm (W)Gran Canaria 2 (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Benidorm (W)
Завершен
25:16 25:16 25:23
3 : 0
25 октября 2025
Gran Canaria 2 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Benidorm (W) — Gran Canaria 2 (W)

Команда Benidorm (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 4 тур
26.10
Valbona Granollers (W) Valbona Granollers (W) Premia Dalt (W) Premia Dalt (W)
1
3
25
20
22
25
14
25
17
25
Завершен
26.10
VP Madrid (W) VP Madrid (W) CD Voleibol Astillero (W) CD Voleibol Astillero (W)
3
1
25
9
25
16
24
26
25
19
Завершен
25.10
San Just (W) San Just (W) CV San Cugat 2 (W) CV San Cugat 2 (W)
3
0
25
15
25
16
25
21
Отменен
25.10
Mairena VC (W) Mairena VC (W) Medsur Finestrat Elche (W) Medsur Finestrat Elche (W)
3
2
25
13
20
25
25
22
19
25
15
11
Завершен
25.10
CV Sant Quirze (W) CV Sant Quirze (W) Грау (Ж) Грау (Ж)
3
1
25
22
25
19
16
25
25
17
Завершен
25.10
CV Torrejon (W) CV Torrejon (W) Arona Voley (W) Arona Voley (W)
3
0
25
8
25
18
25
22
Завершен
25.10
Aceites Abril Voleyourense (W) Aceites Abril Voleyourense (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W)
0
3
13
25
10
25
14
25
Завершен
25.10
Benidorm (W) Benidorm (W) Gran Canaria 2 (W) Gran Canaria 2 (W)
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
25.10
CV Sant Joant D Alacant Women CV Sant Joant D Alacant Women CDU Atarfe (W) CDU Atarfe (W)
-
-
Отменен
25.10
Залаэта (Ж) Залаэта (Ж) CV Leganes (W) CV Leganes (W)
0
3
22
25
16
25
19
25
Завершен
25.10
CVB Barca 2 Women CVB Barca 2 Women Валь д’Эброн (Ж) Валь д’Эброн (Ж)
3
0
25
23
25
16
25
18
Завершен
25.10
РКГ Ковадонга (Ж) РКГ Ковадонга (Ж) Extremadura Arroyo (W) Extremadura Arroyo (W)
3
0
25
11
25
21
25
16
Завершен
25.10
Elite Voley (W) Elite Voley (W) CV Soller (W) CV Soller (W)
3
1
25
21
25
13
20
25
25
12
Завершен
25.10
CDV UFP Canarias Women CDV UFP Canarias Women CV Aguere (W) CV Aguere (W)
3
1
27
25
26
24
25
27
25
16
Завершен
25.10
Universidad de Granada Women Universidad de Granada Women Algar Sumenor (W) Algar Sumenor (W)
3
1
25
21
25
18
22
25
28
26
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
Торино Торино
Комо Комо
24 Ноября
20:30
Борац Борац
Игокеа Игокеа
24 Ноября
21:00