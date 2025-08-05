05.08.2025
Смотреть онлайн Volei Mania Itaqua SP - Univassouras 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Суперлига С: Volei Mania Itaqua SP — Univassouras . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Суперлига С
Завершен
23:25 25:23 25:23 20:25 15:17
2 : 3
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Univassouras первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Univassouras со счетом 23-25
Сет 2. Команда Univassouras первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Univassouras первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Univassouras первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Volei Mania Itaqua SP со счетом 25-23
Сет 3. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Volei Mania Itaqua SP со счетом 25-23
Сет 4. Команда Univassouras первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Univassouras первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Univassouras первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Univassouras первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Univassouras со счетом 20-25
Сет 5. Команда Univassouras первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Univassouras первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Univassouras первая набрала 15 очков
Тайм-аут
