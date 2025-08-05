Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Ace - Minas Brasilia DF 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Суперлига С: AceMinas Brasilia DF . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Суперлига С
Ace
Завершен
25:14 25:18 25:14
3 : 0
05 августа 2025
Minas Brasilia DF
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ace первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ace первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ace первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ace первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ace со счетом 25-14
Сет 2. Команда Minas Brasilia DF первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Minas Brasilia DF первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ace первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ace первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ace со счетом 25-18
Сет 3. Команда Ace первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ace первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ace первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ace первая набрала 20 очков

Превью матча Ace — Minas Brasilia DF

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Барыс Барыс
2 Февраля
12:15
Адмирал Адмирал
Торпедо Торпедо
2 Февраля
12:30
Северсталь Северсталь
Спартак Спартак
2 Февраля
19:30
Сибирь Сибирь
AK Барс AK Барс
2 Февраля
15:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Нефтехимик Нефтехимик
2 Февраля
17:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
2 Февраля
18:30
Удинезе Удинезе
Рома Рома
2 Февраля
22:45
Майорка Майорка
Севилья Севилья
2 Февраля
23:00
Омские Крылья Омские Крылья
ХК Югра ХК Югра
2 Февраля
16:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
2 Февраля
15:00