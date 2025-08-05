05.08.2025
Смотреть онлайн Ace - Minas Brasilia DF 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Суперлига С: Ace — Minas Brasilia DF . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Суперлига С
Завершен
25:14 25:18 25:14
3 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ace первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ace первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ace первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ace первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ace со счетом 25-14
Сет 2. Команда Minas Brasilia DF первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Minas Brasilia DF первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ace первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ace первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ace со счетом 25-18
Сет 3. Команда Ace первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ace первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ace первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ace первая набрала 20 очков
