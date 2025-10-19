Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Вайкингс Волей Прат - CV Mediterraneo Castellon 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияЧемпионат Испании. Суперлига 2: Вайкингс Волей ПратCV Mediterraneo Castellon, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Испании. Суперлига 2
Вайкингс Волей Прат
Завершен
18:25 25:21 25:16 21:25 11:15
2 : 3
19 октября 2025
CV Mediterraneo Castellon
Смотреть онлайн
Превью матча Вайкингс Волей Прат — CV Mediterraneo Castellon

Игры 3 тур
19.10
Вайкингс Волей Прат Вайкингс Волей Прат CV Mediterraneo Castellon CV Mediterraneo Castellon
2
3
18
25
25
21
25
16
21
25
11
15
Завершен
Комментарии к матчу
