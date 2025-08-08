Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Доминиканская Республика (Ж) - Канада (Ж) 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЖенский кубок PAN AM по волейболу: Доминиканская Республика (Ж)Канада (Ж), 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Женский кубок PAN AM по волейболу
Доминиканская Республика (Ж)
Завершен
25:19 15:25 25:14 26:28 15:10
3 : 2
08 августа 2025
Канада (Ж)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Dominican Rep Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Dominican Rep Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Dominican Rep Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dominican Rep Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Dominican Rep Women со счетом 25-19
Сет 2. Команда Dominican Rep Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Канада (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Канада (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Канада (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Канада (Ж) со счетом 15-25
Сет 3. Команда Dominican Rep Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Dominican Rep Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dominican Rep Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dominican Rep Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Dominican Rep Women со счетом 25-14
Сет 4. Команда Dominican Rep Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Dominican Rep Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Dominican Rep Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Dominican Rep Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Канада (Ж) со счетом 26-28
Сет 5. Команда Dominican Rep Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Dominican Rep Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Dominican Rep Women первая набрала 15 очков

Превью матча Доминиканская Республика (Ж) — Канада (Ж)

