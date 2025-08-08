Смотреть онлайн Венесуэла - Женщины - Тринидад и Тобаго 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Женский кубок PAN AM по волейболу: Венесуэла - Женщины — Тринидад и Тобаго, 5 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
25:17 25:16 25:12
Превью матча Венесуэла - Женщины — Тринидад и Тобаго
Команда Венесуэла - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.