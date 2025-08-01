01.08.2025
Смотреть онлайн Mapa Volei Rio Claro U19 - EC Ajr Voleibol U19 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Mapa Volei Rio Claro U19 — EC Ajr Voleibol U19 . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
25:14 25:17 25:19
3 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Mapa Volei Rio Claro U19 со счетом 25-14
Сет 2. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Mapa Volei Rio Claro U19 со счетом 25-17
Сет 3. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mapa Volei Rio Claro U19 первая набрала 20 очков
