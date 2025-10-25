Смотреть онлайн Novara (W) - Conegliano (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Novara (W) — Conegliano (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Plant of the Municipal Sports Terdoppio.
Превью матча Novara (W) — Conegliano (W)
Команда Novara (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Conegliano (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.