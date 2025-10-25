Превью матча Novara (W) — Conegliano (W)

Команда Novara (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Conegliano (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений.