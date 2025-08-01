01.08.2025
Смотреть онлайн Суринам (23) - Коста-Рика 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Pan-American Cup U23. Волейбол: Суринам (23) — Коста-Рика . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Завершен
18:25 25:23 22:25 20:25
1 : 3
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Суринам (23) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Коста-Рика со счетом 18-25
Сет 2. Команда Суринам (23) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Суринам (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Суринам (23) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Коста-Рика со счетом 22-25
Сет 4. Команда Коста-Рика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Суринам (23) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
