Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Суринам (23) - Коста-Рика 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйPan-American Cup U23. Волейбол: Суринам (23)Коста-Рика . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Суринам (23)
Завершен
18:25 25:23 22:25 20:25
1 : 3
01 августа 2025
Коста-Рика
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Суринам (23) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Коста-Рика со счетом 18-25
Сет 2. Команда Суринам (23) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Суринам (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Суринам (23) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Коста-Рика со счетом 22-25
Сет 4. Команда Коста-Рика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Суринам (23) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Суринам (23) — Коста-Рика

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Динамо Минск Динамо Минск
29 Января
15:30
Авангард Авангард
Трактор Трактор
29 Января
16:30
Буран Воронеж Буран Воронеж
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
29 Января
19:00
ХК Ростов ХК Ростов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
29 Января
19:00
Лилль Лилль
СК Фрайбург СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Болонья Болонья
29 Января
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Челмет ХК Челмет
29 Января
15:00
Милан Милан
Партизан Партизан
29 Января
22:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
29 Января
15:00
Зауралье Курган Зауралье Курган
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
29 Января
16:30