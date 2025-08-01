Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Гватемала - Venezuela U23 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйPan-American Cup U23. Волейбол: ГватемалаVenezuela U23 . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Гватемала
Завершен
20:25 25:23 21:25 27:25 6:15
2 : 3
01 августа 2025
Venezuela U23
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Venezuela U23 со счетом 20-25
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Гватемала со счетом 25-23
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Venezuela U23 со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Гватемала со счетом 27-25
Сет 5. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков

Превью матча Гватемала — Venezuela U23

Команда Гватемала в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Venezuela U23, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
