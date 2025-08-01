Сет 1. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Venezuela U23 со счетом 20-25
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Гватемала со счетом 25-23
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Venezuela U23 со счетом 21-25
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Гватемала со счетом 27-25
Сет 5. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков