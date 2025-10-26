26.10.2025
Смотреть онлайн Consolini Women - Scandicci (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Consolini Women — Scandicci (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 5 тур
Италия A1 - Женщины
Завершен
16:25 17:25 15:25
16:25 17:25 15:25
0 : 3
26 октября 2025
Превью матча Consolini Women — Scandicci (W)
Комментарии к матчу