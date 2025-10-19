19.10.2025
Смотреть онлайн Macerata (W) - Perugia (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Macerata (W) — Perugia (W), 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Marpel Arena.
МСК, 4 тур, Стадион: Marpel Arena
Италия A1 - Женщины
Завершен
25:22 25:14 20:25 25:19
3 : 1
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Macerata (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Perugia (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Macerata (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Perugia (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Macerata (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Macerata (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Macerata (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Macerata (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Macerata (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Macerata (W) со счетом 25-14
Сет 3. Команда Macerata (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Perugia (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Perugia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Perugia (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Perugia (W) со счетом 20-25
Сет 4. Команда Macerata (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Macerata (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Macerata (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Macerata (W) первая набрала 20 очков
