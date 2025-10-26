Сет 2 выиграла команда Busto Arsizio (W) со счетом 25-23

Сет 1 выиграла команда Busto Arsizio (W) со счетом 25-21

Превью матча Busto Arsizio (W) — Vallefoglia (W)

Команда Busto Arsizio (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Vallefoglia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.