Смотреть онлайн Chieri (W) - Bergamo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Chieri (W) — Bergamo (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaRuffini.
25:18 25:19 25:14
Превью матча Chieri (W) — Bergamo (W)
Команда Chieri (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Bergamo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.