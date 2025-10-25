Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Cuneo (W) - Perugia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A1 - Женщины: Cuneo (W)Perugia (W), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Palestra Grandis CUNEO.

МСК, 5 тур, Стадион: Palestra Grandis CUNEO
Италия A1 - Женщины
Cuneo (W)
Завершен
25:27 25:23 25:16 15:25 8:15
2 : 3
25 октября 2025
Perugia (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Perugia (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Perugia (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Perugia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Perugia (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Perugia (W) со счетом 25-27
Сет 2. Команда Cuneo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Cuneo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Perugia (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Perugia (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Cuneo (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Cuneo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Cuneo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Cuneo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Cuneo (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Cuneo (W) со счетом 25-16
Сет 4. Команда Perugia (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Perugia (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Perugia (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Perugia (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Perugia (W) со счетом 15-25
Сет 5. Команда Perugia (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Perugia (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Perugia (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Cuneo (W) — Perugia (W)

Команда Cuneo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Perugia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Игры 5 тур
26.10
Busto Arsizio (W) Busto Arsizio (W) Vallefoglia (W) Vallefoglia (W)
3
0
25
21
25
23
25
12
Завершен
26.10
Firenze (W) Firenze (W) Pinerolo (W) Pinerolo (W)
2
3
22
25
26
24
25
22
18
25
12
15
Завершен
26.10
Monza (W) Monza (W) Macerata (W) Macerata (W)
3
0
25
21
29
27
25
16
Завершен
26.10
Consolini Women Consolini Women Scandicci (W) Scandicci (W)
0
3
16
25
17
25
15
25
Завершен
25.10
Novara (W) Novara (W) Conegliano (W) Conegliano (W)
0
3
20
25
17
25
21
25
Завершен
25.10
Chieri (W) Chieri (W) Bergamo (W) Bergamo (W)
3
0
25
18
25
19
25
14
Завершен
25.10
Cuneo (W) Cuneo (W) Perugia (W) Perugia (W)
2
3
25
27
25
23
25
16
15
25
8
15
Завершен
