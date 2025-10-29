Смотреть онлайн Vallefoglia (W) - Bergamo (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Vallefoglia (W) — Bergamo (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Dionigi.