Смотреть онлайн Firenze (W) - Pinerolo (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Firenze (W) — Pinerolo (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelson Mandela Forum.
22:25 26:24 25:22 18:25 12:15
Превью матча Firenze (W) — Pinerolo (W)
Команда Firenze (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Pinerolo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.