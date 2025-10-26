Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Firenze (W) - Pinerolo (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A1 - Женщины: Firenze (W)Pinerolo (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelson Mandela Forum.

МСК, 5 тур, Стадион: Nelson Mandela Forum
Италия A1 - Женщины
Firenze (W)
Завершен
22:25 26:24 25:22 18:25 12:15
2 : 3
26 октября 2025
Pinerolo (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Firenze (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Firenze (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinerolo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinerolo (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinerolo (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Firenze (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Firenze (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Firenze (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Firenze (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Firenze (W) со счетом 26-24
Сет 3. Команда Pinerolo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinerolo (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Pinerolo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Firenze (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Firenze (W) со счетом 25-22
Сет 4. Команда Pinerolo (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Pinerolo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinerolo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinerolo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Pinerolo (W) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Pinerolo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Pinerolo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Pinerolo (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Firenze (W) — Pinerolo (W)

Команда Firenze (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Pinerolo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Игры 5 тур
26.10
Busto Arsizio (W) Busto Arsizio (W) Vallefoglia (W) Vallefoglia (W)
3
0
25
21
25
23
25
12
Завершен
26.10
Firenze (W) Firenze (W) Pinerolo (W) Pinerolo (W)
2
3
22
25
26
24
25
22
18
25
12
15
Завершен
26.10
Monza (W) Monza (W) Macerata (W) Macerata (W)
3
0
25
21
29
27
25
16
Завершен
26.10
Consolini Women Consolini Women Scandicci (W) Scandicci (W)
0
3
16
25
17
25
15
25
Завершен
25.10
Novara (W) Novara (W) Conegliano (W) Conegliano (W)
0
3
20
25
17
25
21
25
Завершен
25.10
Chieri (W) Chieri (W) Bergamo (W) Bergamo (W)
3
0
25
18
25
19
25
14
Завершен
25.10
Cuneo (W) Cuneo (W) Perugia (W) Perugia (W)
2
3
25
27
25
23
25
16
15
25
8
15
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:37
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Финикс Санз Финикс Санз
14 Ноября
05:10