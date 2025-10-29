Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Cuneo (W) - Firenze (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A1 - Женщины: Cuneo (W)Firenze (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Palestra Grandis CUNEO.

МСК, 6 тур, Стадион: Palestra Grandis CUNEO
Италия A1 - Женщины
Cuneo (W)
Завершен
25:15 25:23 18:25 21:25 15:13
3 : 2
29 октября 2025
Firenze (W)
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Cuneo (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Cuneo (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Cuneo (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Cuneo (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Cuneo (W) со счетом 25-15
Сет 2. Команда Cuneo (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Cuneo (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Cuneo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Firenze (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Cuneo (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Cuneo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Firenze (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Firenze (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Firenze (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Firenze (W) со счетом 18-25
Сет 4. Команда Firenze (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Firenze (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Firenze (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Firenze (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Firenze (W) со счетом 21-25
Сет 5. Команда Firenze (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Cuneo (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Cuneo (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Cuneo (W) — Firenze (W)

Команда Cuneo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Firenze (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 6 тур
30.10
Macerata (W) Macerata (W) Consolini Women Consolini Women
3
0
25
23
25
20
25
18
Завершен
30.10
Perugia (W) Perugia (W) Monza (W) Monza (W)
0
3
20
25
23
25
17
25
Завершен
29.10
Conegliano (W) Conegliano (W) Chieri (W) Chieri (W)
3
1
23
25
25
20
25
20
27
25
Завершен
29.10
Vallefoglia (W) Vallefoglia (W) Bergamo (W) Bergamo (W)
3
1
21
25
25
14
25
16
24
23
Завершен
29.10
Cuneo (W) Cuneo (W) Firenze (W) Firenze (W)
3
2
25
15
25
23
18
25
21
25
15
13
Завершен
29.10
Pinerolo (W) Pinerolo (W) Novara (W) Novara (W)
1
2
25
23
17
25
10
12
Завершен
29.10
Scandicci (W) Scandicci (W) Busto Arsizio (W) Busto Arsizio (W)
3
1
23
25
25
11
25
16
25
20
Завершен
