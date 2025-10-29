Смотреть онлайн Cuneo (W) - Firenze (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Cuneo (W) — Firenze (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Palestra Grandis CUNEO.
25:15 25:23 18:25 21:25 15:13
Превью матча Cuneo (W) — Firenze (W)
Команда Cuneo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Firenze (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.