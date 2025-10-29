Сет 4 выиграла команда Firenze (W) со счетом 21-25

Сет 3 выиграла команда Firenze (W) со счетом 18-25

Сет 2 выиграла команда Cuneo (W) со счетом 25-23

Сет 1 выиграла команда Cuneo (W) со счетом 25-15

Превью матча Cuneo (W) — Firenze (W)

Команда Cuneo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Firenze (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.