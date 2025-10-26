Смотреть онлайн Monza (W) - Macerata (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Monza (W) — Macerata (W), 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Candy Arena.
25:21 29:27 25:16
Превью матча Monza (W) — Macerata (W)
Команда Monza (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Macerata (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.