Сет 3 выиграла команда Scandicci (W) со счетом 25-16

Сет 2 выиграла команда Scandicci (W) со счетом 25-11

Сет 1 выиграла команда Busto Arsizio (W) со счетом 23-25

Превью матча Scandicci (W) — Busto Arsizio (W)

Команда Scandicci (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Busto Arsizio (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.