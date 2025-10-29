Смотреть онлайн Scandicci (W) - Busto Arsizio (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Scandicci (W) — Busto Arsizio (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palazzetto dello Sport.
23:25 25:11 25:16 25:20
Превью матча Scandicci (W) — Busto Arsizio (W)
Команда Scandicci (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Busto Arsizio (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.