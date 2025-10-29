Смотреть онлайн Pinerolo (W) - Novara (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A1 - Женщины: Pinerolo (W) — Novara (W), 6 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sports hall of Pinerolo.
25:23 17:25 10:12
Превью матча Pinerolo (W) — Novara (W)
Команда Pinerolo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Novara (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.