Сет 2 выиграла команда Novara (W) со счетом 17-25

Сет 1 выиграла команда Pinerolo (W) со счетом 25-23

Превью матча Pinerolo (W) — Novara (W)

Команда Pinerolo (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Novara (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.