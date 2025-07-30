Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Сокол-про - Феникс-про 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияВолейбол. Россия - Лига Про: Сокол-проФеникс-про . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Сокол-про
Завершен
25:16 12:25 22:25 22:25
1 : 3
30 июля 2025
Феникс-про
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сокол-про — Феникс-про

История последних встреч

Сокол-про
Сокол-про
Феникс-про
Сокол-про
5 побед
5 побед
50%
50%
28.01.2026
Сокол-про
Сокол-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
22.01.2026
Сокол-про
Сокол-про
3:0
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
14.01.2026
Сокол-про
Сокол-про
3:0
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
31.12.2025
Сокол-про
Сокол-про
2:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
26.12.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:1
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
17.12.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:2
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
27.11.2025
Сокол-про
Сокол-про
3:0
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
05.11.2025
Сокол-про
Сокол-про
0:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
30.10.2025
Феникс-про
Феникс-про
3:0
Сокол-про
Сокол-про
Обзор
22.10.2025
Сокол-про
Сокол-про
1:3
Феникс-про
Феникс-про
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
СКА СКА
30 Января
19:30
Локомотив Локомотив
Лада Лада
30 Января
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
30 Января
19:30
Челны Челны
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
30 Января
19:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
30 Января
19:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
30 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Рязань ХК Рязань
30 Января
18:30
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
30 Января
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
BC Dubai BC Dubai
30 Января
22:00
Таппара Таппара
Сайпа Сайпа
30 Января
19:30