19.10.2025
Академия Грац - Грац 2 19.10.2025.
МСК, 3 тур
Austria 2.Bundesliga
Завершен
13:25 25:27 16:25
0 : 3
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Грац 2 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Грац 2 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Грац 2 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Грац 2 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Грац 2 со счетом 13-25
Сет 2. Команда Академия Грац первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Академия Грац первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Академия Грац первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Академия Грац первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Грац 2 со счетом 25-27
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 20 очков
