Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Хотволлейс Вена - УВК Брук 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 2.Bundesliga: Хотволлейс ВенаУВК Брук, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе MBC Budocenter.

МСК, 5 тур, Стадион: MBC Budocenter
Austria 2.Bundesliga
Хотволлейс Вена
Завершен
25:11 25:17 25:10
3 : 0
19 октября 2025
УВК Брук
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хотволлейс Вена со счетом 25-11
Сет 2. Команда УВК Брук первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хотволлейс Вена со счетом 25-17
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 20 очков

Превью матча Хотволлейс Вена — УВК Брук

Игры 5 тур
06.11
Академия Грац Академия Грац Ласницхёэ Ласницхёэ
0
3
18
25
20
25
25
27
Завершен
01.11
Vbk Klagenfurt 2 Vbk Klagenfurt 2 ВК Хаусманнштаттен ВК Хаусманнштаттен
3
2
19
25
25
18
22
25
25
19
15
9
Завершен
01.11
ХИБ Воллей ХИБ Воллей Грац 2 Грац 2
1
3
22
25
23
25
25
18
26
28
Завершен
01.11
Винер Нойштадт Винер Нойштадт SG Raiffeisen Waldviertel 2 SG Raiffeisen Waldviertel 2
-
-
Отменен
01.11
Вольфурт Вольфурт Вайдхофен Вайдхофен
3
0
25
14
25
15
25
16
Завершен
01.11
Задруга Айх Доб II Задруга Айх Доб II TSV Hartberg 2 TSV Hartberg 2
3
0
25
12
25
13
25
18
Завершен
01.11
Зальцбург Зальцбург Muhlviertel Volleys Muhlviertel Volleys
2
3
25
19
25
23
22
25
18
25
11
15
Завершен
19.10
Хотволлейс Вена Хотволлейс Вена УВК Брук УВК Брук
3
0
25
11
25
17
25
10
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30