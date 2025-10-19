19.10.2025
Смотреть онлайн Хотволлейс Вена - УВК Брук 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 2.Bundesliga: Хотволлейс Вена — УВК Брук, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе MBC Budocenter.
МСК, 5 тур, Стадион: MBC Budocenter
Austria 2.Bundesliga
Завершен
25:11 25:17 25:10
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Хотволлейс Вена со счетом 25-11
Сет 2. Команда УВК Брук первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Хотволлейс Вена со счетом 25-17
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Хотволлейс Вена первая набрала 20 очков
Превью матча Хотволлейс Вена — УВК Брук
