30.07.2025
Смотреть онлайн Клаб Харродс - Химнасия Эсгрима 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Клаб Харродс — Химнасия Эсгрима . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
24:26 4:7
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда GEBA первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда GEBA первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда GEBA первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда GEBA первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда GEBA со счетом 24-26
Сет 2. Команда GEBA первая набрала 5 очков
Превью матча Клаб Харродс — Химнасия Эсгрима
