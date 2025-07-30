30.07.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - Эскуэла Кангайо 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла Плата — Эскуэла Кангайо . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:21 25:23 21:25 25:21
3 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-21
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-23
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Escuela Cangallo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Escuela Cangallo со счетом 21-25
Сет 4. Команда Escuela Cangallo первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Эстудиантес де Ла Плата — Эскуэла Кангайо
Комментарии к матчу