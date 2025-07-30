30.07.2025
Смотреть онлайн УБА - УНТРЕФ Волеи 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: УБА — УНТРЕФ Волеи . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:15 25:21 25:16
3 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УБА Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда УБА Voley первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда УБА Voley со счетом 25-15
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда UNTREF первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда UNTREF первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда УБА Voley со счетом 25-21
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 20 очков
