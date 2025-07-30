30.07.2025
Смотреть онлайн Гватемала - Суринам (23) 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Pan-American Cup U23. Волейбол: Гватемала — Суринам (23) . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Завершен
25:22 25:16 25:19
3 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Суринам (23) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Суринам (23) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Суринам (23) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Суринам (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Гватемала со счетом 25-22
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Гватемала со счетом 25-16
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 20 очков
Превью матча Гватемала — Суринам (23)
