30.07.2025

Смотреть онлайн Коста-Рика - Venezuela U23 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйPan-American Cup U23. Волейбол: Коста-РикаVenezuela U23 . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Коста-Рика
Завершен
25:21 19:25 16:25 11:25
1 : 3
30 июля 2025
Venezuela U23
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Коста-Рика со счетом 25-21
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Коста-Рика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Venezuela U23 со счетом 19-25
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Venezuela U23 со счетом 16-25
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Venezuela U23 первая набрала 20 очков

