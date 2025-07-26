26.07.2025
Смотреть онлайн Hangzhou Vocational And Technical College - Hainan Software Vocational And Technical College 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Hangzhou Vocational And Technical College — Hainan Software Vocational And Technical College . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Матчи
Завершен
17:25 16:25 25:23 20:25
17:25 16:25 25:23 20:25
1 : 3
26 июля 2025
Превью матча Hangzhou Vocational And Technical College — Hainan Software Vocational And Technical College
Комментарии к матчу