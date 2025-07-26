26.07.2025
Смотреть онлайн Shenzhen Vocational Women - Jilin Industrial Vocational Women 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира China CUVA Women: Shenzhen Vocational Women — Jilin Industrial Vocational Women . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
China CUVA Women
Завершен
17:25 21:25 21:25
17:25 21:25 21:25
0 : 3
26 июля 2025
Превью матча Shenzhen Vocational Women — Jilin Industrial Vocational Women
Комментарии к матчу