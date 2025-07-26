26.07.2025
Смотреть онлайн Chile U21 Women - Mexico U21 Women 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панамериканский кубок U21 - Женщины: Chile U21 Women — Mexico U21 Women . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Панамериканский кубок U21 - Женщины
Завершен
25:15 25:20 25:17
3 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Chile U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Chile U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Chile U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Chile U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Chile U21 Women со счетом 25-15
Сет 2. Команда Mexico U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mexico U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mexico U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chile U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Chile U21 Women со счетом 25-20
Сет 3. Команда Chile U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Chile U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Chile U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Chile U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Chile U21 Women — Mexico U21 Women
История последних встреч
Chile U21 Women
Mexico U21 Women
1 победа
0 побед
100%
0%
13.08.2025
Chile U21 Women
3:0
Mexico U21 Women
Комментарии к матчу