26.07.2025

Смотреть онлайн Сьюдад - Велес Сарсфилд 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: СьюдадВелес Сарсфилд . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Сьюдад
Завершен
25:15 25:22 25:18
3 : 0
26 июля 2025
Велес Сарсфилд
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сьюдад со счетом 25-15
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков

Превью матча Сьюдад — Велес Сарсфилд

История последних встреч

Сьюдад
Сьюдад
Велес Сарсфилд
Сьюдад
4 побед
0 побед
100%
0%
19.01.2026
Сьюдад
Сьюдад
3:0
Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд
Обзор
08.11.2025
Сьюдад
Сьюдад
3:0
Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд
Обзор
30.09.2025
Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд
0:3
Сьюдад
Сьюдад
Обзор
02.08.2025
Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд
1:3
Сьюдад
Сьюдад
Обзор
Комментарии к матчу
