26.07.2025
Смотреть онлайн Сьюдад - Велес Сарсфилд 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Сьюдад — Велес Сарсфилд . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:15 25:22 25:18
3 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сьюдад со счетом 25-15
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
