26.07.2025
Смотреть онлайн San Lorenzo de Almagro - Ферро Каррил Оесте 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: San Lorenzo de Almagro — Ферро Каррил Оесте . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:18 22:25 20:25 25:22 12:15
2 : 3
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Lorenzo со счетом 25-18
Сет 2. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 22-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 20-25
Сет 4. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда San Lorenzo со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
