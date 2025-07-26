26.07.2025
Смотреть онлайн Мексика - Гватемала 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games: Мексика — Гватемала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Мексика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Мексика со счетом 27-25
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Гватемала первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Мексика со счетом 28-26
Сет 3. Команда Мексика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мексика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мексика первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Гватемала первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Мексика — Гватемала
Комментарии к матчу