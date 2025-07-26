26.07.2025
Смотреть онлайн Доминиканская республика - Пуэрто-Рико 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games: Доминиканская республика — Пуэрто-Рико . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
International Games
Завершен
24:26 20:25 21:25
0 : 3
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Доминиканская республика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Доминиканская республика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Доминиканская республика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Доминиканская республика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико со счетом 24-26
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Пуэрто-Рико со счетом 20-25
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Доминиканская республика — Пуэрто-Рико
История последних встреч
Доминиканская республика
Пуэрто-Рико
0 побед
1 победа
0%
100%
12.10.2025
Доминиканская республика
2:3
Пуэрто-Рико
