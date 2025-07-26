26.07.2025
Смотреть онлайн Волей Рената U21 - Ведакит Гуаруль (21) 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21: Волей Рената U21 — Ведакит Гуаруль (21) . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста U21
Завершен
21:25 25:23 25:23 25:23
21:25 25:23 25:23 25:23
3 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Волей Рената U21 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Guarulhos U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Guarulhos U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Guarulhos U21 со счетом 21-25
Сет 2. Команда Guarulhos U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Guarulhos U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Guarulhos U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Волей Рената U21 со счетом 25-23
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Guarulhos U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Волей Рената U21 со счетом 25-23
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Guarulhos U21 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Волей Рената U21 — Ведакит Гуаруль (21)
Комментарии к матчу