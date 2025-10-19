Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Да Ролд Лоджистикс - Сан-Джустино 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия А3: Да Ролд ЛоджистиксСан-Джустино, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Италия А3
Да Ролд Лоджистикс
Завершен
25:18 23:25 25:14 25:23
3 : 1
19 октября 2025
Сан-Джустино
Превью матча Да Ролд Лоджистикс — Сан-Джустино

Игры 1 тур
26.10
New Mater New Mater Ауриспа Алессано Ауриспа Алессано
3
0
25
22
25
22
25
23
Завершен
26.10
Грин Волей Галатон Грин Волей Галатон Reggio Calabria Reggio Calabria
0
3
22
25
17
25
16
25
Завершен
26.10
Опус Сабаудиа Опус Сабаудиа Terni Volley Academy Terni Volley Academy
-
-
Отменен
26.10
Gioiella Micromilk Gioia Del Colle Gioiella Micromilk Gioia Del Colle КвантВэир Наполи КвантВэир Наполи
-
-
Отменен
25.10
Energytime Campobasso Energytime Campobasso Модика Модика
-
-
Отменен
19.10
Инвент Сан Дона ди Пьяве Инвент Сан Дона ди Пьяве SAV Trebaseleghe SAV Trebaseleghe
3
1
25
22
23
25
25
19
27
25
Завершен
19.10
Да Ролд Лоджистикс Да Ролд Лоджистикс Сан-Джустино Сан-Джустино
3
1
25
18
23
25
25
14
25
23
Завершен
19.10
Mantova Mantova Mirandola Mirandola
3
1
27
25
25
17
23
25
25
22
Завершен
Комментарии к матчу
