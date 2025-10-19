19.10.2025
Смотреть онлайн Равенна - Порто Виро 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Равенна — Порто Виро, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaDeAndre.
МСК, 1 тур, Стадион: PalaDeAndre
Италия A2
Завершен
23:25 24:26 25:11 25:17 15:6
3 : 2
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Порто Виро первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Порто Виро первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Порто Виро первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Порто Виро первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Порто Виро со счетом 23-25
Сет 2. Команда Равенна первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Порто Виро первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Порто Виро первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Порто Виро со счетом 24-26
Сет 3. Команда Порто Виро первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Равенна первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Равенна первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Равенна со счетом 25-11
Сет 4. Команда Порто Виро первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Равенна первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Равенна первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Равенна со счетом 25-17
Сет 5. Команда Равенна первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Равенна первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Равенна первая набрала 15 очков
Превью матча Равенна — Порто Виро
Комментарии к матчу