19.10.2025

Смотреть онлайн Волей Пинето - Эмма Виллас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия A2: Волей ПинетоЭмма Виллас, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palasport Pineto.

МСК, 1 тур, Стадион: Palasport Pineto
Италия A2
Волей Пинето
Завершен
25:23 25:21 25:17
3 : 0
19 октября 2025
Эмма Виллас
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Siena первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Siena первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Siena первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Siena первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Abba Pineto со счетом 25-23
Сет 2. Команда Siena первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Siena первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Siena первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Abba Pineto первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Abba Pineto со счетом 25-21
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 20 очков

Превью матча Волей Пинето — Эмма Виллас

Игры 1 тур
20.10
Sorrento Sorrento Брешиа Брешиа
2
3
21
25
25
20
25
21
17
25
11
15
Завершен
19.10
Равенна Равенна Порто Виро Порто Виро
3
2
23
25
24
26
25
11
25
17
15
6
Завершен
19.10
Волей Пинето Волей Пинето Эмма Виллас Эмма Виллас
3
0
25
23
25
21
25
17
Завершен
19.10
Виртус Фано Виртус Фано Таранто Таранто
3
0
25
17
25
23
25
23
Завершен
