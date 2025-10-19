19.10.2025
Смотреть онлайн Волей Пинето - Эмма Виллас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Волей Пинето — Эмма Виллас, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Palasport Pineto.
МСК, 1 тур, Стадион: Palasport Pineto
Италия A2
Завершен
25:23 25:21 25:17
25:23 25:21 25:17
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Siena первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Siena первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Siena первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Siena первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Abba Pineto со счетом 25-23
Сет 2. Команда Siena первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Siena первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Siena первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Abba Pineto первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Abba Pineto со счетом 25-21
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Abba Pineto первая набрала 20 очков
Превью матча Волей Пинето — Эмма Виллас
Комментарии к матчу