19.10.2025
Смотреть онлайн Виртус Фано - Таранто 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия A2: Виртус Фано — Таранто, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Италия A2
Завершен
25:17 25:23 25:23
3 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Fano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fano первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Fano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fano первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Fano со счетом 25-17
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Таранто первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Fano первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Fano со счетом 25-23
Сет 3. Команда Fano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fano первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fano первая набрала 20 очков
