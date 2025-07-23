23.07.2025
Смотреть онлайн Молот - про - Орлы-Про 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Молот - про — Орлы-Про . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
19:25 23:25 25:17 25:11 16:18
19:25 23:25 25:17 25:11 16:18
2 : 3
23 июля 2025
Превью матча Молот - про — Орлы-Про
История последних встреч
Молот - про
Орлы-Про
6 побед
4 побед
60%
40%
21.01.2026
Молот - про
3:0
Орлы-Про
14.01.2026
Молот - про
3:0
Орлы-Про
08.01.2026
Молот - про
2:3
Орлы-Про
07.01.2026
Молот - про
3:2
Орлы-Про
31.12.2025
Молот - про
3:1
Орлы-Про
24.12.2025
Молот - про
2:3
Орлы-Про
17.12.2025
Молот - про
3:2
Орлы-Про
10.12.2025
Молот - про
1:3
Орлы-Про
03.12.2025
Молот - про
3:1
Орлы-Про
26.11.2025
Молот - про
0:3
Орлы-Про
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу