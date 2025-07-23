Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн УБА - Сьюдад де Кампана 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: УБАСьюдад де Кампана . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
УБА
Завершен
22:25 25:18 25:19 22:25 15:11
3 : 2
23 июля 2025
Сьюдад де Кампана
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сьюдад де Кампана со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда УБА Voley со счетом 25-18
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда УБА Voley со счетом 25-19
Сет 4. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сьюдад де Кампана первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Сьюдад де Кампана со счетом 22-25
Сет 5. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда УБА Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков

Превью матча УБА — Сьюдад де Кампана

История последних встреч

УБА
УБА
Сьюдад де Кампана
УБА
0 побед
1 победа
0%
100%
17.09.2025
УБА
УБА
0:3
Сьюдад де Кампана
Сьюдад де Кампана
Обзор
Комментарии к матчу
