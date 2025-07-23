23.07.2025
Смотреть онлайн Коста-Рика U21 - Женщины - Доминиканская республика U21 - Женщины 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панамериканский кубок U21 - Женщины: Коста-Рика U21 - Женщины — Доминиканская республика U21 - Женщины . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Панамериканский кубок U21 - Женщины
Завершен
25:19 25:14 25:15
3 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Коста-Рика U21 - Женщины со счетом 25-19
Сет 2. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Коста-Рика U21 - Женщины со счетом 25-14
Сет 3. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Коста-Рика U21 - Женщины первая набрала 20 очков
