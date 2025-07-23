23.07.2025
Смотреть онлайн Сальвадор U23 Женщины - Панама 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFECAVOL U23 Women: Сальвадор U23 Женщины — Панама . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
AFECAVOL U23 Women
Завершен
8:25 15:25 25:23 25:20 15:8
3 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Панама со счетом 8-25
Сет 2. Команда Панама первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Панама первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Панама первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Панама первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Панама со счетом 15-25
Сет 3. Команда Панама первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Сальвадор U23 Женщины со счетом 25-23
Сет 4. Команда Панама первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Панама первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Панама первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Сальвадор U23 Женщины со счетом 25-20
Сет 5. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сальвадор U23 Женщины первая набрала 15 очков
