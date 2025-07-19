19.07.2025
Смотреть онлайн Ферро Каррил Оесте - Сьюдад 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Ферро Каррил Оесте — Сьюдад . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Argentina Division de Honor
Завершен
0 : 3
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сьюдад со счетом 18-25
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 19-25
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
